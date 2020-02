Dokáže Tampa Bay Lightning uspieť v play off?

Základná časť NHL sa pomaly, ale isto blíži ku svojmu koncu a v zámorí sa už znova začína analyzovať a špekulovať, či je Tampa Bay Lightning, jeden z najdominantnejších tímov súťaže konečne pripravený získať Stanleyho pohár.

Minuloročná facka

Väčšie poníženie a sklamanie snáď Tampa Bay ani nemohla zažiť. Stala sa prvým tímom v histórii, ktorý vyhral základnú časť a v play off vypadol v prvom kole 0:4 na zápasy. Najsmutnejšie na tom je, že nešlo len tak o hocijakú základnú časť. Blesky vyrovnali historický rekord Detroitu v počte výhier (62), mali štvrtý najvyšší bodový zisk (128) a najlepšiu presilovku od roku 1988 (28,2%). Zároveň prekonali hranicu 300 nastrieľaných gólov v základnej časti, čo sa veľa tímom od zavedenia platového stropu nepodarilo. Keby tím zo slnečnej Floridy udržal v prvom zápase série s Columbusom vedenie 3:0, všetko mohlo dopadnúť úplne inak. Po tomto vyhorení sa však ocitli v stave paniky, z ktorej vzišla obrovská machuľa na fantastickej sezóne.

Vstup do sezóny 2019/2020

Nalejme si čistého vína, vstup do sezóny musel priaznivcov mužstva z Amalie Areny veľmi znepokojiť. Na úvod prišla výhra proti konkurenčnej Floride Panthers, avšak postupom času sa ukázalo, že vypadnutie s Columbusom v play off zanechalo na hráčoch obrovskú stopu. Zverenci Jona Coopera podávali v zápasoch veľmi nevyrovnané výkony a bol to len slabý odvar toho, čo Tampa Bay predvádzala minulú sezónu. Kapitán Steven Stamkos po prehratom zápase proti Caroline Hurricanes na začiatku októbra dokonca poskytol médiám rozhovor, v ktorom sa vyjadril, že hráči majú stále v hlavách zafixovaný minuloročný neúspech a na ľade sa neustále vyskytujú chyby, na ktoré doplatili v zápasoch proti Blue Jackets. Rôzni zámorskí odborníci a experti pripúšťali, že víťaz Stanleyho pohára z roku 2004 v tejto sezóne vôbec nemusí postúpiť do play off. Predsa len, NHL je nevyspytateľná a udiať sa môže naozaj čokoľvek.

Momentálna forma

Časom sa však ukázalo, že nevydarený štart Tampu len posilnil a po mnohých stránkach zocelil. Možno práve takáto situácia, ako je séria prehier, chýbala tomuto tímu v minulej sezóne, ktorá bola až príliš dominantná a hráčov nedokázala hráčov pripraviť na vyraďovaciu fázu. Po 60 zápasoch a všetkom tom chaose v prvých mesiacoch, je zdá sa všetko po starom a Tampa je opäť tam, kde patrí. Ba čo viac, Bolts začali žiariť. Po Edmontone (1983-87) a Montreale (1959-62, 1975-79) sa Tampa stala tretím tímom v histórii NHL, ktorý zaznamenal v troch po sebe idúcich sezónach 40 víťazstiev. Zároveň po zápase proti Coloradu vyrovnali svoj rekord 11 výhier v rade. Vo východnej konferencii sa nachádzajú s 85 bodmi na druhom mieste, kde strácajú na vedúci Boston, ktorý odohral o jeden zápas viac 5 bodov a opäť budú bojovať o Prezidentskú trofej.

Sila tímu

Iba máloktoré mužstvo v NHL má tak silnú zostavu ako práve Bolts. Brankári Tampy na začiatku sezóny nepodávali výkony, ktoré sa od nich očakávali. Najmä držiteľovi Vezinovej trofeje z minulého ročníka nevyšiel vstup do tohtoročnej sezóny. V druhej polovici základnej časti už 25-ročný ruský reprezentant nezostal svojej povesti nič dlžný a znova potvrdil, že právom patrí medzi najlepších brankárov ligy. Blesky môžu využiť aj služby veterána McElhinneyho, ktorý v posledných zápasoch podáva veľmi slušné výkony.

Mená v obrane vzbudzujú obrovský rešpekt. Najviac sa dá spoľahnúť na Victora Hedmana. Môžeme predpokladať, že bude opäť medzi favoritmi na Norrisovu trofej, aj keď túto sezónu to pravdepodobne na Johna Carlsona z Washingtonu Capitals stačiť nebude. Spoľahlivé výkony podáva aj dvojica Sergačov-Shattenkirk, ktorí dokopy nazbierali 60 kanadských bodov. Oproti začiatku sezóny vidieť pokrok aj u slovenského reprezentanta Erika Černáka, ktorý zápas čo zápas potvrdzuje, že je jedným z najtvrdších obrancov v lige a v obrannej dvojici s Victorom Hedmanom sa stal pre Tampu mimoriadne platným hráčom. Bolts však nemôžu počítať s americkým zadákom Ryanom McDonaghom. Ten pred 3 týždňami utrpel proti tučniakom z Pittsburghu zranenie dolnej časti tela a jeho účasť v play off naďalej zostáva otázna. Mužstvu môže v play off pomôcť aj Zach Bogosian, ktorý prestúpil do Tampy z Buffala Sabres.

Erik Černák patrí medzi najdôležitejších hráčov v tíme Tampy (Zdroj: apimages.com)

Ofenzíva? Pre Bolts žiaden problém. 224 gólov v 63 zápasoch v tejto sezóne ich posúva na prvé miesto v počte nastrieľaných gólov v lige. Najväčšou výhodou Tampy je vyrovnanosť formácií. Lídrom kanadského bodovania so 76 bodmi zostáva ako inak Nikita Kučerov, ktorý minuloročné kariérne maximum neprekoná (128 bodov), ale aj napriek tomu má našliapnuté pokoriť hranicu 100 bodov. Ťahúňom mužstva nepochybne zostáva aj kapitán Steven Stamkos. Ten si vo svojej 11. sezóne v NHL pripísal bod číslo 800 a práve spolupráca s vyššie spomínaným Kučerovom mu extrémne prospieva. Silné jadro útoku dopĺňa aj 23-ročný kanadský center Brayden Point. Rodák z Calgary má v tomto ročníku na svojom konte slušný bodový priemer (bod na zápas), ale rovnako ako Kučerov, svoje bodové maximum z minulej sezóny (92 bodov) pravdepodobne neprevýši. Kvôli platovému stropu musel pred sezónou do Vancouveru odísť univerzál J.T.Miller, ale klub má v stále v zálohe obrovské množstvo dynamických hráčov ako Ondřej Palát, Alex Killorn, Tyler Johnson či Anthony Cirelli. Navyše v posledných týždňoch generálny manažér mužstva Julien BriseBois skompletizoval prestup Blake Colemana z New Jersey Devils, ktorému sa aj v tejto sezóne podarilo nastrieľať 20 gólov a pre Tampu bude platný najmä v oslabení.

Každopádne, preplávať základnou časťou s vysokým počtom bodov, aj keď s menšími problémami v úvode sezóny sa Tampe už s najväčšou pravdepodobnosťou podarí. Charakter a mentálna sila hráčov sa však prejaví vo chvíli, keď začne play off. Nič iné ako Stanley Cup sa na Floride nebude považovať za úspech. Zopakuje sa však absolútny výpadok z minulej sezóny, alebo sa konečne podarí bleskom rozpútať búrku v najdôležitejšej časti sezóny?



Michal Tomaško