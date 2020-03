Boston Celtics − čierny kôň v boji o titul?

NBA už o pár týždňov ukončí svoju základnú časť. To platí aj o Bostone Celtics, ktorý túto sezónu predvádza kvalitné a okulahodiace výkony. Napriek tomu je mnohými expertami vyčlenený z kruhu najväčších favoritov na zisk titulu.

Outsider

Je ale toto podceňovanie zaslúžené? Ak sa v tomto roku hovorí o najväčších favoritoch na zisk titulu, väčšinou sa jedná len o 3 tímy: Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers a Milwaukee Bucks. A nemôžeme sa tomu čudovať. Kým Lakers majú vo svojom tíme LeBrona Jamesa a Anthonyho Davisa, Clippers disponujú hráčmi ako Kawhi Leonard a Paul George a dres Milwaukee Bucks oblieka Giannis Antetokounmpo. V radách Celtics takto dominantných hráčov, ktorí budú bojovať o cenu pre najužitočnejšieho hráča sezóny nájsť nemôžeme. Nedá sa povedať, že by hráči Celtics nejakým spôsobom vynikali v individuálnych štatistikách. Za úspechom Bostonu stojí hlavne skvelá chémia v tíme. Tá sa odrazila na 41 výhrach v 58 zápasoch a 3. priečke vo východnej konferencie za Milwaukee a majstrovským Torontom.

(Ne)skúsenosť tímu

Najväčšia slabina? Šírka kádru. Skúsme si odmyslieť 6 hráčov (Walker, Tatum, Brown, Theis, Hayward, Smart), od ktorých sa očakáva, že budú hlavnými ťahúňmi vo vyraďovacej fáze sezóny. Lavička Celtics by sa dala opísať 2 slovami: mladá a neskúsená. Enes Kanter síce nepatrí medzi najlepších pivotov v lige, ale svoju čiernu prácu v mužstve dokáže splniť. Brad Wanamaker sa ukázal ako spoľahlivý náhradný rozohrávač. O ostatných hráčoch sa to ale povedať nedá. Sami Ojeleye, Robert Williams a Vincent Poirier sa v rámci tejto sezóny v príliš dobrom svetle neukázali, resp. nedostali v zápasoch potrebný čas a zatiaľ nemajú dostatočnú kvalitu zastúpiť už spomínanú šesticu hráčov. Samozrejme, je tu ešte miláčik publika Tacko Fall. Od toho sa však účasť v play off veľmi neočakáva. Na druhej strane, ak sa z jadra tímu nikto vážnejšie nezraní, pre Celtics by to nemuselo byť zádrheľom.

Absencia silného bombardéra

Ďalším faktom, prečo Celtics nie sú považovaní za jedných z najväčších favoritov v play off je ten, že tímu chýba dobrý pivot. Podkošový hráč, ktorý dokáže hrať ako Joel Embiid zo 76ers alebo JaVale McGee z Lakers. Nemec Daniel Theis sa v posledných zápasoch snaží vedenie Celtics presvedčiť, že hráč, ktorý dokáže drviť súpera pod košom mužstvu nechýba. Opak je, bohužiaľ, pravdou. Theis a už vyššie spomínaný Enes Kanter sú, samozrejme, kvalitní hráči, ale prípadné porovnávanie s Jokićom z Nuggets, či Rudym Gobertom z Utahu Jazz nie je na mieste. Aj keď je uzávierka prestupov už za nami, tímy ešte môžu do 1.marca využiť šancu angažovať hráča, s ktorým rozviazal zmluvu iný tím v lige. Nechajme sa teda prekvapiť, či sa v nasledujúcich dňoch ešte dokáže Celtics posilniť o silného centra.

Nový líder

Kemba Walker. Hráč, ktorému sa príchodom do Celtics začal nový cyklus kariéry. Po ôsmich rokoch strávených v Charlotte prišiel konečne čas na zmenu. To, že po ňom siahli práve Celtics nebola náhoda. Jeho úloha v Bostone bola jednoznačná. Nahradiť Kyrieho Irvinga, ktorý minulý rok v júli, ako voľný hráč, podpísal zmluvu s Brooklynom Nets. Práve po jeho odchode potreboval tréner Brad Stevens vo svojom tíme nového kvalitného rozohrávača. Dieru po Irvingovi sa mu rozhodne zaplniť podarilo. Ba čo viac, Walker dodal mladému tímu nový dych a do hry Bostonu navrátil určitú sviežosť a ľahkosť, ktorá v minulých sezónach chýbala. Momentálne ho trápi zranenie kolena, s ktorým mal nepríjemnosti už v minulosti, avšak play off by tento americký reprezentant mal rozhodne stihnúť.

Walker sa stal po odchode Irvinga novým lídrom v kabíne Celtics (Zdroj: nbcsports.com) (https://www.nbcsports.com/)

Vychádzajúca hviezda

Dôležitým faktorom v mužstve je bezpochyby prítomnosť Jaysona Tatuma. Ten sa stal jedným zo štyroch hráčov v histórii NBA, ktorým sa podarilo nazbierať 3 000 bodov, 1 000 doskokov a 150 trojbodových zápisov pred dovŕšením veku 22 rokov. Ďalšími tromi hráčmi sú Kobe Bryant, LeBron James a Kevin Durant. Len pre zaujímavosť, Jayson Tatum na to potreboval najmenej zápasov (209). Počas nedeľného súboja proti Lakers tento 21-ročný rodák zo Saint-Louis nazbieral 41 bodov. Tým vyrovnal svoje kariérne maximum v počte bodov za zápas a dokonca si vyslúžil aj pochvalu od samotného LeBrona. James sa na jeho adresu vyjadril v zmysle, že Tatum je naozaj špeciálny a Lakers robil v zápase veľké problémy. Spolu s Walkerom sa taktiež ukázal v zápase hviezd. Bola to pre neho premiéra a ako náhradník nedostal na ihrisku príliš veľa času. No v určitých momentoch dokázal, že v budúcnosti sa s ním musí počítať.

Predchádzajúce sezóny boli pre fanúšikov veľkým sklamaním. Viezli sa na vlne neúspechu a v Bostone sa len nostalgicky spomína na rok 2008, v ktorom tím okolo legendárneho Kevina Garnetta vyhral svoj 17. titul v NBA. Vtedy to tiež nebolo všetko ružové. Celtics čakali na vytúženú výhru vo finále dlhých 22 rokov. Táto sezóna je ale pre mnohých priaznivcov najúspešnejšieho mužstva v NBA rozdielna. Mužstvu sa hlavne darí po defenzívnej stránke. Tá je podľa odborníkov najdôležitejším aspektom vo finálovej fáze sezóny. Na záver mi napadajú už len 2 otázky. Vzniká v Bostone nová dynastia? Podarí sa tímu z TD Garden siahnúť po 12 rokoch na majstrovskú trofej?



Michal Tomaško