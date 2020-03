Čo očakávať od titulových zápasov v UFC 248?

Víkend je už za rohom a nadšenci MMA sa majú na čo tešiť. T-Mobile Arena v Las Vegas bude v skorých nedeľných hodinách nášho času dejiskom UFC 248. Hlavná karta bude opäť nabitá a ja vám priblížim pohľad na 2 titulové zápasy.

Israel Adesanya vs Yoel Romero

Najväčším ťahákom a hlavným zápasom večera bude boj o opasok strednej váhy (do 84 kilogramov) medzi šampiónom Israelom Adesanyom a jeho vyzývateľom Yoelom Romerom. Prvý spomínaný je pravdepodobne najrýchlejšie rastúcou hviezdou v histórii UFC. Táto pýcha Nového Zélandu s nigérijským pôvodom bude v nedeľu čeliť svojej vôbec prvej obhajobe titulu. Israelovi trvalo menej ako 2 roky, aby získal opasok pre šampióna strednej váhy. Stalo sa tak minulý rok v októbri, keď knokautoval v druhom kole svojho krajana a legendu UFC Roberta Whittakera. Adesanya vyniká najmä svojím skvelým kickboxom. Jeho viac ako dvojmetrové rozpätie rúk mu v súboji umožňuje kontrolovať vzdialenosť medzi ním a súperom. To mu pomáha prekvapiť protivníka nepríjemnými jabmi, teda údermi prednou rukou v postoji. V počte signifikantných úderov dominoval v každom jeho doterajšom zápase v UFC. Taktiež vyniká 85% úspešnosťou bránenia pri pokuse o takedown zo súperovej strany. V posledných 4 zápasoch bol zhodený na zem iba v súboji proti Kevinovi Gastelumovi. Jeho ďalšie plány v najprestížnejšej svetovej organizácii nie sú tajomstvom. The Last Stylebender, ako znie prezývka Adesanyu, je dokonca odhodlaný vyzvať na súboj dlhoročného šampióna poloťažkej váhy, pre mnohých najlepšieho zápasníka v histórii, Jona Jonesa. Je to pravdepodobne len otázka času, kedy sa títo dvaja borci stretnú v oktagone. Netreba však zbytočne predbiehať. Vyzývateľov o opasok šampióna strednej váhy bude po prípadnej výhre nad Romerom určite nespočetne veľa. Dokáže však Adesanya zvládnuť prvú obhajobu titulu? Rýchlosť, výbušnosť a kondičná príprava by mali hrať v jeho prospech. Proti agresívnemu typu bojovníka, akým je Yoel Romero, však stačí na chvíľu stratiť koncentráciu a prvá prehra v kariére môže byť na svete.

A čo jeho vyzývateľ s prezývkou Soldier of God? Je v správnom čase na správnom mieste? Po dvoch neúspešných snahách uchmatnúť opasok Whittakerovi a poslednej prehre proti Costovi sa naskytá otázka, či si vôbec Yoel zaslúžil svoju tretiu šancu bojovať o titul. Na druhej strane je však potrebné pripomenúť, že každý z týchto troch zápasov bol rozhodnutý až bodovými rozhodcami, a tí sa najmä v zápase proti Costovi mohli pokojne prikloniť na stranu Romera. Ten mal dokonca viac signifikantných úderov ako Brazílčan. Úprimne, v každom z týchto zápasov dal svetu MMA jednoznačne najavo, že ešte nie je na odpis. Vek sa aj napriek slušným výkonom v posledných zápasoch oklamať nedá, a tento zápas bude pre 42-ročného Kubánca s najväčšou pravdepodobnosťou poslednou príležitosťou na zisk opasku. Cesta ako poraziť Adesanyu je jasná. Olympijský medailista v zápasení z roku 2000 sa bude určite spoliehať na svoj perfektný grappling. Dôležité bude vyhnúť sa nezmyselným prestrelkám v postoji. Tam Romerovi veľkú šancu nedávajú asi ani najväčší optimisti. A to aj napriek tomu, že v jeho zadnej ruke sa skrýva neskutočná sila, ktorú pocítilo viacero kvalitných bojovníkov. Aj vďaka nej sa mu v UFC podarilo zaznamenať 7 knokautov. Adesanyu však môže prekvapiť aj naskočeným kolenom, ktoré patrí medzi jeho špeciality. To, že ešte nepatrí do starého železa dokázal Romero aj na tlačovej konferencii, keď sa predviedol neočakávaným saltom vzad, ktoré zakončil zaujímavou roznožkou. Prekvapený zostal aj samotný prezident UFC Dana White.

Favoritom je v tomto súboji Novozélanďan, ale už sme sa niekoľkokrát na vlastné oči presvedčili, že vo svete MMA je možné úplne všetko. Nechajme sa teda prekvapiť, čo Adesanya predvedie v oktagone po tom, ako sa kontroverzne vyjadril na adresu Romera.

Od oboch zápasníkov sa očakáva perfektná fyzická pripravenosť (Zdroj: bjpenn.com)

Weili Zhang vs Joanna Jędrzejczyk

Prvým zápasom o titul, ktorý budú môcť diváci uzrieť, bude ženský súboj vo váhe do 52 kilogramov. Weili Zhang do tohto zápasu nastúpi s bilanciou 20-1, pričom jej jediná prehra prišla hneď v prvom zápase kariéry. Odvtedy to bola neskutočná jazda, ktorá jej priniesla 20 po sebe idúcich výhier. Číňanka získala opasok v najľahšej ženskej váhovej kategórii po minuloročnom augustovom súboji s Jessicou Andrade. Bol to zápas, v ktorom po 42. sekundách dala Weili technickým knokautom svetu najavo, že ázijské MMA ide kvalitou poriadne hore. Zhang má v UFC priemer viac ako 5 signifikantných úderov za minútu s presnosťou 46%. Je to kompletná bojovníčka s kickboxovým zázemím. Súboj dokáže otvoriť silnými kolenami v thajskom ,,clinchi". V postoji dokáže súperky prekvapiť pomerne tvrdými údermi a obrovskou agresivitou, ktorá je v tejto ženskej váhovke naozaj nevídaná. Jej boj na zemi sa vždy javil ako veľmi kvalitný. Je ale treba poznamenať, že v poslednej dobe je grappling Číňanky veľmi nečitateľný, keďže v posledných 3 zo 4 zápasov svoju súperku dokázala zhodiť na zem iba raz.

Súperkou 30-ročnej Zhang bude o 2 roky staršia bývalá šampiónka slamenej váhy Joanna Jędrzejczyk. Tá do tohto zápasu vstupuje s bilanciou 16 výhier a 3 prehry. Práve tie 3 prehry utrpela vo svojich posledných 5 zápasoch. Ak sa zamierame na konkrétne čísla, jej siginifikantné údery za minútu sú s priemerom nad 6 dokonca vyššie, ako u Číňanky. Zaujímavosťou sú taktiež inkasované údery za minútu. Ich priemer je na čísle 2,18. Poľka má za sebou úspešnú amatérsku kariéru v thajskom boxe, v ktorom pred MMA zaznamenala 27 výhier z 30 zápasov. Rozhodnúť môžu aj jej tvrdé údery v „clinchi“, ktorými je Joanna preslávená. Bude mať výhodu toho, že sama vie, aké je to obhajovať titul v tejto váhovej kategórii. Sama tých zápasov absolvovala 6. O opasok ju dokázala technickým knokautom pripraviť v novembri 2017 Rose Namajunas. Joanna nemá čo stratiť. Naopak, bude svetu UFC chcieť dokázať, že lepšia bojovníčka ako ona v slamenej váhe neexistuje. 32-ročná rodáčka z Olsztyna sa už viackrát vyjadrila, že nikdy v živote nebola viac odhodlaná a posadnutá výhrou ako pred týmto zápasom. Jej slová potvrdil aj trenér Mike Brown. Ten pre média poskytol rozhovor, v ktorom tvrdí, že jeho bojovníčka je momentálne v najlepšej forme svojho života.

Je tiež nutné podotknúť, že súperky pred sebou veľký rešpekt nemajú. Kým Joanna pred týždňom na svoj instagramový profil pridala svoju upravenú fotku v plynovej maske a narážala tým na aktuálnu situáciu ohľadom koronavírusu, Weili tiež nezabudla priliať olej do ohňa. Pre médiá sa vyjadrila, že sa obáva, či Poľka dokáže urobiť váhu kvôli jej plastickej operácii pŕs. Je ale pravdou, že Poľka mala vo svojom poslednom zápase s Michelle Watersonovou veľké komplikácie s váhovým limitom a niekoľko dní pred súbojom rozmýšľala, či sa nakoniec neuskutoční v „catchweight“. Aj napriek všetkým problémom však dokázala navážiť. Osobne očakávam, že obe zápasníčky budú bojovať o kontrolu nad stredom oktagonu. Joanna tak môže využiť svoje bohaté skúsenosti a dá sa predpokladať, že si bude chcieť držať od Číňanky dostatočný odstup, keďže má o pár centimetrov väčší dosah. Bude to ale stačiť na výbušnú Weili Zhang?

Včerajší „staredown“ medzi Zhang a Jędrzejczyk ovládla nepriateľská atmosféra (Zdroj: forbes.com)

Dokážu si „nováčikovia“ v UFC udržať svoje opasky? Vyhrá mladá dravosť nad obrovskými skúsenosťami? Bude nedeľa pre Yoela Romera labuťou piesňou? Čo sa stane vo Vegas, to vo Vegas aj zvyčajne ostane. To ale v tomto prípade platiť nebude a odpovede na tieto otázky budú už v nedeľu pre všetkých priaznivcov zmiešaných bojových umení zodpovedané.