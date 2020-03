Dôvody úspechu Lazia Rím

Zápasy Serie A sú momentálne kvôli koronavírusu odložené a je veľmi nepravdepodobné, že sa táto sezóna dohrá. V nasledujúcich riadkoch vám však priblížim 3 hlavné faktory, ktoré stoja za perfektnou sezónou „biancocelesti“.

Predĺženie zmluvy s Inzaghim

Legenda Lazia Rím a mladší brat Filippa Inzaghiho, ktorý sa po skončení svojej hráčskej kariéry hneď vrhol na tú trénersku. Začal pri juniorke Lazia, ale už v roku 2016 bol po vyhodení Stefana Pioliho povolaný na lavičku prvého tímu . Hneď ďalšiu sezónu sa mu s tímom Lazia podarilo postúpiť do finále talianskeho pohára, ale tam jeho zverenci podľahli Juventusu Turín. Prvý veľký úspech prišiel až o rok na to, v sezóne 2016/17, keď sa mu v talianskom superpohári podarilo oplatiť Juventusu minuloročnú prehru zo spomínaného finále pohára. Túto trofej do svojej zbierky pridal aj v tomto roku, keď Lazio svojim útočným a rýchlym futbalom opäť porazilo „starú dámu“. Do svojej trénerskej zbierky sa mu podarilo pridať aj taliansky pohár, a to v minulej sezóne, keď Rimania porazili vo finále prekvapenie sezóny Atalantu 2:0. Je nutné pripomenúť, že v Ríme si Inzaghiho mimoriadne cenia. Prezident Lotito s ním minulý rok v lete predĺžil zmluvu do konca roku 2021. Niet sa čomu čudovať. Rodák z Piacenzy má veľmi dobrú zápasovú bilanciu. Zo 192 zápasov na lavičke Lazia má viac ako 55% výhernú úspešnosť a fanúšikovia ho už začínajú porovnávať s bývalým skvelým trénerom Lazia Svenom-Göranom Erikssenom. Práve pod jeho vedením dokázali bielo-belasí získať svoj posledný titul v Serie A. Inzaghi si to veľmi dobre pamätá. Bola to jeho prvá sezóna vo farbách Lazia a ku „scudettu“ pomohol 7 gólmi. Podarí sa mu na legendárneho Švéda nadviazať?

Inzaghi vytvoril v tíme Lazia víťaznú mentalitu (Zdroj: calciomercato.com)



Najlepšia obrana v lige

Útok vyhráva zápasy, obrana tituly. Toto zaužívané pravidlo by sa mohlo potvrdiť aj v tejto sezóne v talianskej lige. 23 inkasovaných gólov v 26 zápasoch robí z Lazia mužstvo s najlepšou obranou v lige. Aj vďaka tejto bilancii majú Rimania najlepšie skóre v Serie A. Pre porovnanie, majú dokonca lepšie skóre ako Barcelona, či Real Madrid. Samozrejme, toto porovnanie zostáva len v čisto teoretickej rovine a je otázne, ako by to vyzeralo, keby Lazio hralo napríklad v španielskej lige. Jedným z najdôležitejších mužov v obrane je bezpochyby Thomas Strakosha. Albánec v tejto sezóne vychytal deväťkrát čisté konto, a svojich konkurentov do brány nepustil ani na minútu. Určite by ale nič z toho nebolo možné bez mužov pred ním. Inzaghi využíva, pre Talianov identickú, formáciu 3-5-2. V nej sa najviac spolieha na trojicu Radu, Acerbi a Felipe. Práve Luiza Felipeho považuje Inzaghi za najväčší klenot vo svojej obrane. 22-ročný Brazílčan sa totiž aj napriek svojmu mladému veku nebojí absolvovať ostré súboje, vyniká v hre 1 na 1 a je tiež platný aj pri štandardných situáciách. Ďalším Brazílčanom je defenzívny záložník Lucas Leiva, ktorý v Ríme po prestupe z Liverpoolu zažíva už 3. sezónu. Pre fanúšikov klubu sa stal Leiva nenahraditeľným pilierom v základnej zostave. Pozitívne sa v posledných zápasoch ukazujú aj barcelonský odchovanec Patric, či angolský rodák Bastos. Slovenská letná akvizícia Denis Vavro zatiaľ na svoju šancu ukázať svoje schopnosti stále čaká. V tejto sezóne odohral zatiaľ iba 194 minút, ktoré sa mu podarilo nazbierať v 5 zápasoch. Z tých nastúpil v základnej zostave iba raz. Každopádne, jednu legendárnu obranu už v Ríme za čias Romola Alzaniho mali. K podobnému prívlastku majú nakročené aj terajší hráči. Je len na nich, či sa rovnako ako Alzani a jeho "la difesa di ferro", teda v preklade železná obrana, dokážu zapísať do histórie talianskej defenzívy.

Perpetuum (Im)mobile

Aký by bol futbal bez gólov? Napadá mi však ešte jedna otázka. Aké by bolo súčasné Lazio bez Cira Immobileho? Keď v roku 2016 opustil mužstvo jeden z najlepších útočníkov v histórii klubu Miroslav Klose, pre fanúšikov bolo nereálne predstaviť si hráča, ktorý by legendárneho Nemca nahradil. V hre bol ale futbalista, ktorému sa nikde okrem Apeninského polostrova v kariére nepodarilo presadiť. Pre Lazio bol obrovský risk priviesť niekoho, kto bol posledné 2 roky absolútne bez formy. Či už to bolo v Nemecku v BVB, alebo v Seville, Immobile jednoducho nedokázal futbalový svet presvedčiť o svojich kvalitách. Ale aj napriek hernej kríze v ňom stále niečo videl jeden muž. Bol to práve Simeone Inzaghi, ktorý presvedčil vedenie, aby Immobileho kúpilo. A div sa svetu, ten akoby vstal z popola a začal predvádzať výkony, ktoré zatvorili všetkým jeho kritikom ústa. Hneď vo svojej prvej sezóne dokázal nastrieľať 26 gólov a pre Lazio sa stal útočníkom číslo 1. Na ihrisku nechával dušu, bol mimoriadne platný aj v medzihre, ale čo bolo hlavné, začal strieľať góly. A odvtedy je táto gólová mašina nezastaviteľná. Neskutočnou rýchlosťou sa z neho stal najobávanejší hrotový útočník v Taliansku. Momentálne je s 27 gólmi najlepším strelcom v Európe a je na prvom mieste v boji o Zlatú kopačku. Za ním sa nachádza Robert Lewandowski, ktorý ma o 2 góly menej. Zaujímavosťou je aj jeden z rekordov, ktorý sa Talianovi v tejto sezóne podaril. V dejinách súťaže sa ešte nikdy nestalo, aby niektorý z hráčov zaznamenal v úvodných 21 dueloch sezóny viac ako 25 gólov. Na túto hranicu sa ešte v roku 1959 dostal niekdajší útočník Interu Miláno a AS Rím Antonio Valentín Angelillo. Dlhých 61 rokov ho nikto nenapodobnil, dokázal to až v tejto sezóne Immobile. Ciro však nie je iba čistý ostrostrelec. Dokáže perfektne tvoriť hru a brilantná je tiež jeho spolupráca s Luisom Albertom a Joaquinom Correom. Jeho cena sa počas posledných rokoch vyšplhala na obdivuhodných 90 miliónov eur. Pre zaujímavosť, jeho prestup zo Seville stál Lazio 8,5 milióna eur. Aj napriek tomu, akým dôležitým článkom pre tím Immobile je, Lazio deklaruje, že nemá problém s tým, ak by v letnom prestupovom období odišiel niekam inam. Orly ale nemajú v úmysle svojho najlepšieho strelca predať pod cenu. Jemu sa ale odchádzať nechce. Cieľ je jasný. Vyhrávať v Ríme trofeje. Má tiež perfektne nakročené k tomu, aby sa stal najlepším strelcom v histórii klubu. Na prvého Silvia Piolu stráca už iba 33 gólov a nikto nepochybuje o tom, že ho v blízkej dobe prekoná. Rovnaký názor na špekulácie o odchode má aj Inzaghi. „Ciro Immobile je pre mňa nedotknuteľný,“ povedal tréner v jednom z rozhovorov. Otázkou som túto tému začal, a otázkou by som ju rád aj ukončil. Dokáže Ciro Immobile, najviac podceňovaný futbalista v súčasnosti, na sklonku sezóny vystrieľať modrej časti Rímu titul?

Immobile je momentálne najväčšou hviezdou v mužstve Rimanov (Zdroj: 90min.com)

Veľkým sklamaním bol pre Rimanov tohtoročný neúspech v Európskej lige, kde sa im po dvoch nezvládnutých zápasoch s Celticom Glasgow nepodarilo postúpiť zo skupiny. Lazio však ukázalo charakter a z týchto zlých výsledkov sa mu podarilo expresne rýchlo otriasť. Jeho výhodou oproti Juventusu a Interu je to, že už sa nebude musieť sústrediť na európske súťaže, a dokonca ani na taliansky pohár, v ktorom ho vo štvrťfinále vyradil Neapol. Inzaghiho družina bude mať jasnú úlohu. Zvládnuť čo najlepšie záver sezóny. Samozrejme, ak vôbec nejaký záver sezóny bude. Sám som veľmi zvedavý, ako sa situácia v Serie A, respektíve vo svetovom futbale, bude kvôli koronavírusu vyvíjať. Ak sa však všetko vráti do normálneho stavu, dokážu hráči Lazia po dlhšej prestávke pokračovať v skvelých výkonoch a vyhrať svoj 3. titul v klubovej histórii?