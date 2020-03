Vplyv Bruna Fernandesa na hru Manchestru United

Dnes napíšem zopár riadkov o novej posile „Red Devils”. Tú si od svojho januárového príchodu stihol obľúbiť celý Old Trafford. Reč je o Brunovi Fernandesovi, ktorému stačilo iba 9 zápasov k tomu, aby zaujal celý futbalový svet.

Nekonečná prestupová sága

Úprimne, bola to len otázka času, možno aj peňazí, ktorý veľkoklub siahne po Portugalčanovi ako prvý. Po brilantných sezónach v Portugalsku sa o neho bilo viacero európskych gigantov a špekulácií bolo ohromné množstvo už v lete. Hovorilo sa hlavne o prestupe na Santiago Bernabéu, kde by mohol spolu s Edenom Hazardom vytvoriť stabilnú dvojicu. Písalo sa však aj o záujme Manchestru United a Barcelony, no nič z toho nakoniec nebolo dotiahnuté do konca a ofenzívny stredopoliar tak na svoj najväčší prestup v kariére musel naďalej čakať. Ponúk bolo neúrekom a niet sa čomu čudovať, Fernandes zbieral od roku 2017 individuálne úspechy ako na bežiacom páse a v Primeira Lige neexistoval viac žiadaný futbalista ako práve on. Zlom prišiel až na samom konci januára a nekonečná prestupová sága medzi Sportingom Lisabon a Manchestrom United sa tak definitívne skončila. Kluby sa dohodli na sume 55 miliónov eur, pričom ďalších 25 miliónov môže Manchester pridať v rámci bonusov. Hráč sa s klubom dohodol na päť a pol ročnej zmluve s opciou na ročné predĺženie. Bruno tak konečne dostal príležitosť celému svetu dokázať, že môže byť kľúčovým hráčom aj v náročnej Premier League.

V Sportingu Lisabon bol Bruno Fernandes najväčšou hviezdou mužstva (Zdroj: en.as.com)

Okamžitá adaptácia

A predstavte si, Bruno patril hneď v prvom zápase proti Wolves k najlepším hráčom na trávniku. Dokonca získal pozápasové ocenenie pre najlepšieho hráča zápasu. Aj keď sa súboj o pohárovú pozíciu skončil bezgólovo, Portugalčan vynikal v zálohe na viacerých postoch. Výborne kombinoval a na svojho krajana Ruia Patrícia sa nebál ani vystreliť. Treba tiež pripomenúť odvetný zápas Európskej ligy proti Bruggám. V porovnaní so zápasom v Belgicku, kde v zostave nastúpili Pereira, Lingard a Mata a záloha Manchestru nedokázala vymyslieť poriadnu gólovú príležitosť, bol súboj na Old Trafford úplným opakom. Tak dobre United nehralo hádam počas celej sezóny. Belgičania lovili loptu zo svojej siete päťkrát a Bruno sa mohol tešiť zo svojho druhého gólu v drese Manchestru. Pýtate sa na jeho doterajšie štatistiky? Sú jednoducho úchvatné. V 9 zápasoch vstrelil 3 góly a na ďalšie 4 dokázal prihrať. V drese Manchestru United je síce len pár týždňov, no za ten krátky čas si už stihol získať priazeň celého klubu, a zároveň sa mu dostalo veľkej pocty, keď získal cenu pre najlepšieho hráča Premier League za mesiac február. V Sportingu bol kapitánom a najväčším klenotom mužstva. Dokáže na tento prívlastok nadviazať a pokračovať vo skvelých výkonoch aj v Anglicku?

Skvelá chémia v tíme

O tom, že si hneď po príchode začal s novými spoluhráčmi na ihrisku rozumieť, svedčí najmä jeho spolupráca s Martialom. Tá musí zahriať pri srdci nejedného priaznivca Man United. Bruno ho neustále zásobuje presnými prihrávkami a spôsob akým kombinujú, to prepojenie medzi nimi, je naozaj brilantné. Ako keby spolu hrali v jednom tíme už minimálne 10 rokov. Vidieť sme to mohli aj pri poslednom domácom derby proti Manchestru City, kde po Brunovej asistencii dokázal Martial otvoriť skóre zápasu. Samozrejme, gól padol po chybe brankára Edersona, ale predchádzala tomu pohotovo zahratá štandardná situáciu Portugalčana. V tom zápase sa ukázalo aj Brunove sebavedomie, keď počas hry ukázal trénerovi Pepovi Guardiolovi gesto, ktorým mu naznačil, aby bol Španiel ticho. Celé Anglicko neskôr riešilo, či si Portugalčan voči trénerskej legende nedovolil až príliš. A možno práve takého sebavedomého hráča vo svojich radách United potrebujú. Fanúšikovia sa určite tešia aj na prípadnú súhru so zraneným Marcusom Rashfordom. Spolu s vyššie spomínaným Martialom môžu vytvoriť jeden z najnebezpečnejších trojlístkov v Premier League. Otázny však zostáva návrat Paula Pogbu, ktorého meno sa čoraz viac a viac spája s prestupom. Bolo by však pekné vidieť, ako by si títo dvaja futbalisti rozumeli v jednej zostave. Momentálne je ťažké odhadnúť, či sa niečoho takého vôbec dočkáme. Osobne si myslím, že príchod Bruna môže Manchestru len pomôcť vrátiť sa na piedestál. Divadlo snov najviac upútal svojím prehľadom a technikou. Spoluhráčov dokáže nachádzať v ťažkých situáciách, tiež im vie posielať skvelé kolmice dopredu. Morálna vzpruha je pravdepodobne to, čo tento tím celú sezónu potreboval. Sám tréner Manchestru United Ole Gunnar Solskjær o Brunovi povedal, že jeho futbalové myslenie je o pár sekúnd rýchlejšie ako myslenie iných hráčov. Podhrotová pozícia bude Portugalčanovi vyhovovať asi najviac. Bude tiež zaujímavé sledovať základnú zostavu United, ak sa vrátia zranení hráči.

Rodí sa v Manchestri obávaný útočný tandem? (Zdroj: express.co.uk)

Inšpirovaný legendou

Ak ste v dnešnej dobe Portugalčan a podpíše vás mužstvo z červenej časti Manchestru, pravdepodobne sa nevyhnete porovnávaniam s Cristianom Ronaldom. Práve na Old Trafford sa začala jeho cesta svetovým futbalom. Sir Alex Ferguson tam spravil z rodáka z Madeiry hviezdu galaktických rozmerov. O to viac vás s ním začnú porovnávať, ak ste prišli do Manchestru z rovnakého klubu. Bruna k nemu začínajú prirovnávať už aj legendy klubu Paul Scholes a Gary Neville. Podľa nich môže na Old Trafford dokázať dokonca ešte väčšie úspechy ako preslávený Cristiano. Fernandes tiež nedávno prezradil, že za jeho prestupom k „Červeným diablom” boli práve krajania Ronaldo a Nani, ktorými sa nechal inšpirovať. S Ronaldom má výborný vzťah aj v portugalskej reprezentácii, v ktorej debutoval v roku 2017. „Privítal ma veľmi dobre. Vzhliadal som k nemu ako k idolu a pre mňa bol vždy veľkým hrdinom. Snažil som sa ho nasledovať. Veľmi ho uznávam,” vyjadril sa Bruno pre taliansky portál Cronache di Spogliatoio. Môžeme sa tak tešiť aj na to, ako sa Portugalsku, majstrovi Európy z roku 2016, bude dariť na presunutom šampionáte v roku 2021. Podľa môjho názoru bude mať táto krajina z Pyrenejského polostrova dokonca silnejšie mužstvo ako tomu bolo pred štyrmi rokmi vo Francúzsku, kde boli Portugalci považovaní skôr za čierneho koňa celého turnaja.

Minulosť, prítomnosť a budúcnosť portugalského futbalu na jednej fotke (Zdroj: zimbio.com)

A aj keď ste fanúšikmi Liverpoolu, Manchestru City, alebo iných konkurentov „Červených diablov," musíte uznať, že pre anglický futbal by bolo len a len pozitívne, ak by bol klub z Divadla snov opäť na vrchole, ako tomu bolo za čias Sira Alexa Fergusona. Manchester United je po 29 odohraných kolách v anglickej lige na piatom mieste. Mužstvo ťahá po príchode Bruna Fernandesa 11-zápasovú šnúru bez prehry, vďaka čomu už tesne dolieha na najlepšiu štvorku Premier League. Tiež je vo štvrťfinále FA Cupu a takisto má skvelo našliapnuté aj do štvrťfinále v Európskej lige. Aká bude ale ďalšia budúcnosť vo všetkých futbalových súťažiach, to je nateraz nejasné.