Patrick Mahomes – kráľ medzi quarterbackmi

Dnes rozoberiem to, či by sa Patrick Mahomes, momentálne najväčšia hviezda amerického futbalu a zámorskej NFL, dokázal stať najlepším quarterbackom v histórii tohto športu. Lepším ako Tom Brady či Joe Montana. Je to možné?

Žiaden iný šport na svete nemá dôležitejšiu pozíciu ako práve americký futbal. Ovečkin niekedy dokáže hokejové zápasy rozhodnúť svojimi gólmi aj sám, ale Washington od neho nie je závislý až do takej miery, do akej sa mužstvá v NFL musia spoliehať na výkony quarterbacka. Ten totiž predstavuje srdce i mozog tímu. Je hráčom, ktorý musí pod obrovským tlakom rozohrať akciu tak, aby pomohol svojmu tímu k touchdownu a získal potrebné body. Rovnako musí byť aj rýchly, aby sa vedel uhýbať obrancom, ktorí sa ho snažia zhodiť. Mal by taktiež disponovať fyzickou silou, aby odolal tvrdým zákrokom zo strany súperových hráčov. Keď sa tak nestane, je to väčšinou on, kto musí zniesť najväčšiu kritiku okolia. Je niečo ako veliteľ roty, ktorý prijíma rozkazy od trénera a je zodpovedný takmer za všetko, čo sa na ihrisku deje.

Éra legendárneho quarterbacka Toma Bradyho sa míľovými krokmi blíži ku koncu. A aj keď tento hráč po dvoch desaťročiach zmenil klub a upísal sa Tampe Bay Buccaneers, vek sa jednoducho oklamať nedá. Počas jeho panovania v New England Patriots ostatné tímy pôsobili len ako bežní smrteľníci. Ak Patriots prirovnáme k Rímskej ríši, Tom musel byť samotný Augustus. Znamená to ale, že Drew Bledsoe bol Julius Caesar? Každopádne, Bradymu sa za 20 rokov strávených v NFL podarilo prekonať obrovské množstvo rekordov. Tým najdôležitejším je určite účinkovanie v deviatich Super Bowloch. Z nich sa mu podarilo uspieť šesťkrát, čo je viac ako ktorémukoľvek inému hráčovi v histórii. Aj napriek tomu sa však našiel futbalista, ktorý by Bradyho mohol minimálne napodobniť. A keby len napodobniť, ale on mu môže pokojne ukradnúť označenie G.O.A.T.

Tým hráčom je Patrick Mahomes. Quarterback, ktorý do NFL vletel ako hurikán. Začiatkom februára tohto roku sa Mahomes stal v Miami nesmrteľným. Nielen celý Kansas, pre ktorý získal po 50 rokoch Super Bowl, ale najmä celý svet mu už teraz leží pri nohách. Práve z jeho rúk vzišli za stavu 10:20 v poslednej štvrtine proti San Franciscu 3 prihrávky, ktoré jeho spoluhráči využili k touchdownu a následne otočili zápas vo svoj prospech. A to má Mahomes ešte len 24 rokov a v NFL hraje tretí rok. Taktiež sa mu podarilo stať najmladším futbalistom, ktorý získal cenu pre najužitočnejšieho hráča sezóny (sezóna 2018/19, v ktorej Kansas vypadol v konferenčnom finále s New England). O rok na to však vyhral už vyššie spomínaný Super Bowl a naviac bol zvolený najužitočnejším hráčom finále. Celá Amerika tak môže oslavovať novú superstar. Na adresu žiadneho iného atléta momentálne neexistujú väčšie chvály ako práve na rodáka zo štátu Texas.

Pritom Mahomes vôbec nemusel hrať americký futbal. Znie to ako klišé, ale pravdepodobne neexistoval šport, v ktorom by nevynikal. Na strednej škole sa venoval najmä basketbalu a baseballu. Práve baseballovým nadhadzovačom bol jeho otec Pat, ktorý v MLB hrával 11 rokov. Mladý Patrick bol ale v baseballe tak dobrý, že ho v roku 2014 do svojho tímu draftovalo mužstvo z MLB Detroit Tigers. Basketbal hral aj naďalej pre zábavu, ale po zverejnení niekoľkých videí mu to generálny manažér Chiefs Brett Veach zakázal. Len pre zaujímavosť, na univerzite dokonca vyhral súťaž v hode sekerou. Dodnes baví na sociálnej sieti svojich fanúšikov tým, ako so sekerou v ruke dokáže predvádzať rôzne triky. Všetkým týmto športom ale Patrick povedal nie a prednosť dostal americký futbal. Úprimne, mohol tento kučeravý mladík učiniť lepšie rozhodnutie? Ak sa očami vrátite na nadpis tohto blogu, určite vám bude jasné, že nie.

Patrick Mahomes sa mohol pokojne stať baseballovým nadhadzovačom ako jeho otec (Zdroj: sdpb.org)

Okolo jeho vstupu do NFL však až taký veľký rozruch nebol. Veľa manažérov pripisovalo jeho skvelé výkony na univerzite najmä útočnému systému trénera Kliffa Kingsburyho. V roku 2017 bol draftovaný až ako desiaty hráč v poradí. Jednotkou sa v tom roku stal defenzívny end Myles Garrett, dvojkou quarterback Mitchell Trubisky zo Chicaga Bears. Pred Mahomesom dokonca niektoré tímy upredostnili running backov Fournettea a McCaffreyho. Desiate Buffalo vymenilo svoju voľbu draftu za voľby draftu Kansasu v nasledujúcich rokoch. Práve tento trejd už teraz patrí medzi tie, ktoré sa zapíšu do histórie.

Čím však dokázal Američan s detskými črtami tváre na ihrisku zaujať? V prvom rade si treba uvedomiť jednu vec. Obdobie quarterbackov, ktorí väčšinu času prestáli v kryte za fyzicky silnými hráčmi z ofenzívy a práve z tejto pozície prekvapili skvelými pasmi obranu súpera sa pomaly končí. Ak neberieme do úvahy Bradyho, Ben Roethlisberger je v záverečnej fáze svojej kariéry a Peyton Manning tú svoju ukončil už pred štyrmi rokmi. S príchodom Mahomesa prišiel do NFL úplne nový druh quarterbacka. Jeho mohutná postava mu umožňuje predvádzať neskutočné veci. V ruke má ohromnú silu, dokáže hádzať presne a prihrávkami dokáže nájsť receivera v každej časti ihriska. Pred rokom totiž vo svojej prvej sezóne ako začínajúci quarterback dokázal prihrať na 50 touchdownov. Bol len tretím hráčom v histórii, ktorému sa niečo také podarilo. Tiež ale dokáže veľmi dobre behať a nerobí mu problém hrať pod tlakom. Vďaka svojej nepredvídateľnosti sa pre svojich súperov stal absolútne nečitateľným. A čo je pre Chiefs najdôležitejšie, má obrovské futbalové IQ. Pre mnohých je najviac komplexným quarterbackom, akého NFL doposiaľ mala.

Ak sa vrátime k tohtoročnej ceste Chiefs za víťazstvom Trofeje Vincea Lombardiho, musíme spomenúť aj ich predchádzajúce zápasy v play off. Získať vytúžený triumf bola obrovská drina. Mahomesov tím prehrával v každom jednom zápase vyraďovacej fázy. Proti Houstonu to bolo o 24 bodov, nakoniec však Kansas zápas otočil a vyhral vysoko 51:31. Zápas s Tennessee skončil výhrou Chiefs 35:24, ale aj v ňom prehrávali o 10 bodov. No a nakoniec pamätné finále proti San Franciscu, kedy na začiatku poslednej štvrtiny museli otáčať nepriaznivý stav 10:20. Touchdowny Kelceho a Williamsa však nakoniec rozhodli o konečnom stave 31:20 pre Kansas. Tieto comebacky sú len zlomkom všetkého toho, čo Mahomes dokáže. Absolútne mu nevadí, keď jeho mužstvo prehráva o 24 bodov. On totiž svojím štýlom hry dokáže zvrátiť aj vopred prehratý zápas. Andy Reid, tréner Kansasu, o ňom tvrdí, že vo svojej bohatej kariére nestretol hráča, ktorý by mal na tím tak veľký vplyv ako Mahomes. Ťažko s týmto skúseným koučom nesúhlasiť, pretože lepší vodca ako Patrick momentálne v NFL neexistuje.

Uvidíme viac takýchto momentov aj v budúcnosti? (Zdroj: bloomberg.com)

O tom, že je Mahomes výnimočný futbalista niet pochýb. Možno nemá za manželku supermodelku s ročným príjmom 400 miliónov dolárov ako Tom Brady, možno pre niektorých nemá ani jeho charizmu, ale má niečo, čo Bradymu chýba. A to je čas. Čas ukázať svetu, že získať 6 prsteňov pre víťaza Super Bowlu ako hráč, nemusí byť až taký veľký míľnik. Je čisto len na ňom, či svoj potenciál dokáže naplno využiť aj v ďalších sezónach. Má Patrick Mahomes všetko potrebné na to, aby bol na sklonku kariéry (možno aj skôr) označený za najlepšieho quarterbacka všetkých čias?